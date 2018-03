Mongolie: les Nord-Coréens sommés de quitter le pays avant la fin de 2017

En novembre, ils étaient près de 1200 travailleurs nord-coréens établis dans ce vaste pays, main d'oeuvre souvent surexploitée et vivant dans des conditions difficiles.

Mais, en application des sanctions internationales contre le régime de Kim Jong-Un, Oulan-Bator leur a donné un ultimatum: ils devront partir d'ici fin 2017, car leurs autorisations de travail d'un an ne seront pas renouvelées.

«Quand leurs contrats arriveront à expiration, les entités privées ne pourront pas en proposer de nouveaux, en raison de la résolution de l'ONU», assure à l'AFP Shijeekhuugiin Odonbaatar, haut responsable du ministère mongol des Affaires étrangères.

L'ONU estime que 100 000 Nord-Coréens travaillent à l'étranger - une source de devises précieuse pour leur pays, auquel ils envoient chaque année quelque 500 millions de dollars.

Après un nouvel essai nucléaire de Pyongyang en septembre, le Conseil de sécurité a adopté une résolution ordonnant aux nations concernées de cesser d'accorder des permis de travail aux ressortissants du pays ermite.

Vie en sous-sol

La plupart des expatriés nord-coréens travaillent en Chine et en Russie, mais certains s'aventurent jusqu'en Afrique et au Moyen-Orient. Avec la Pologne, la Mongolie est l'un des rares pays démocratiques à leur ouvrir ses portes.

Leurs conditions de vie à l'étranger ne sont guère enviables: ils enchaînent 12 à 16 heures de travail quotidien pour deux jours de repos par mois, et Pyongyang confisque entre 70 et 90% de leur salaire (entre 300 et 1000 dollars/mois), selon le département d'État américain.

En Mongolie, les entreprises de BTP sont réputées recruter des Nord-Coréens pour leur capacité à endurer un travail long et difficile sans se plaindre.

La plupart dorment sur les chantiers, sans être autorisés à se promener seuls en ville.

Alors que les températures hivernales à Oulan-Bator descendent à -40 degrés, «beaucoup vivent sans chauffage au sous-sol des bâtiments qu'ils construisent», explique à l'AFP un militant sud-coréen chrétien.

Ce dernier, qui s'exprime sous couvert d'anonymat pour des raisons de sécurité, a tâché d'aider des ouvriers nord-coréens en Mongolie, mais il est devenu «trop risqué de les voir directement»: «Je les contactais via un intermédiaire, mais cet homme a soudainement disparu», ajoute-t-il, inquiet.

En bordure d'un chantier employant des Nord-Coréens, des journalistes de l'AFP ont été pris à partie par des ouvriers refusant de répondre à leurs questions.

Les conditions de sécurité sont également controversées: en septembre, un travailleur nord-coréen de 27 ans s'est tué en tombant d'une tour en construction à Oulan-Bator.

«De tout coeur»

Dans le textile, une centaine de Nord-Coréens ont quitté les ateliers de Gobi Cashmere, premier fabricant de cachemire du pays, après l'expiration de leurs contrats en août.

«Nous les avions recrutés, car nous manquions de Mongols qualifiés pour travailler sur les machines à coudre», explique à l'AFP Tsogtbayariin Tsaschiker, l'avocat de l'entreprise.

Avant de défendre leurs conditions de travail: «La presse sud-coréenne prétend faussement que nous les rémunérions en T-shirts... Nous les payions exactement pareil que nos employés mongols, pour une même durée de travail de 8 heures quotidiennes», s'agace-t-il.

Les cliniques, qui leur fournissent nourriture et logement, paient les salaires directement à l'ambassade de Corée du Nord, a appris l'AFP. L'ambassade a refusé de s'exprimer.

Sunjidmaa Mitiya, docteur en chef du Sky, un hôpital privé de médecine traditionnelle, assure que «les patients sont extrêmement satisfaits» des traitements prodigués par ses deux employés nord-coréens, qui attirent «davantage de clients».

«Ils travaillent de tout coeur, et sont heureux d'être en Mongolie», fait-elle valoir à l'AFP. «Le précédent docteur avait supplié la clinique de renouveler son contrat quand celui-ci s'achevait».