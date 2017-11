Trump ne rencontrera pas Poutine au Vietnam

Les deux dirigeants, dont les interactions sont scrutées à la loupe en raison notamment de l'enquête sur l'ingérence russe dans la présidentielle américaine, se sont entretenus pour la première fois en juillet en Allemagne.

« Aucune rencontre n'a jamais été confirmée et il n'y en aura pas en raison de problèmes d'agenda des deux côtés », a déclaré Sarah Sanders, porte-parole de la Maison-Blanche.

Cette dernière a cependant précisé qu'il était probable que les deux dirigeants se croisent en marge du sommet de l'Asie-Pacifique (APEC) auxquels ils participeront tous les deux.

« Ils seront au même endroit. Vont-ils se croiser à un moment et se saluer ? C'est tout à fait possible et même probable », a-t-elle déclaré aux journalistes qui voyageaient avec le président à bord d'Air Force One.

Lors d'un échange avec les journalistes dimanche, M. Trump avait clairement évoqué cette rencontre.

« Je pense qu'il est prévu que je rencontre Poutine, oui », avait-t-il affirmé, soulignant vouloir solliciter « l'aide » du dirigeant russe pour faire monter la pression sur la Corée du Nord.