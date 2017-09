Le dernier essai nucléaire nord-coréen plus puissant qu'Hiroshima

Agrandir

Après ce sixième essai nucléaire de Pyongyang, le plus puissant à ce jour, les États-Unis, avec leurs alliés européens et japonais, ont annoncé lundi négocier à l'ONU de nouvelles sanctions sévères contre la Corée du Nord mais la position de la Chine et de la Russie, qui disposent d'un droit de veto, restait incertaine.

REUTERS