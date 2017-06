Prise d'otages aux Philippines: les islamistes ont fui, les otages sains et saufs

Ayee Macaraig

Agence France-Presse

Manille

Des islamistes qui avaient occupé une école et pris des otages mercredi dans le sud des Philippines ont pris la fuite, et les otages sont sains et saufs, a indiqué l'armée, qui combat depuis un mois des djihadistes ayant prêté allégeance au groupe État islamique.