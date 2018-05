Des grenouilles se retiennent d'uriner pour survivre à l'hiver

Vous avez envie de pipi et pas moyen de trouver une toilette publique?

Associated Press Washington

Arrêtez de vous plaindre: la grenouille des bois passe huit mois sans uriner pour survivre à l'hiver.

Des chercheurs viennent maintenant de percer son secret.

Recycler l'urée - le principal déchet de l'urine - en azote utile permet à la grenouille d'hiberner, même si elle est entièrement congelée. L'azote ne la garde pas au chaud, mais elle protège les cellules et les tissus des dommages du gel à un moment où son coeur et son cerveau cessent de fonctionner et son sang de circuler.

Des microbes spéciaux dans l'intestin des grenouilles leur permettent de recycler l'urée, peut-on lire dans une étude publiée par le journal scientifique Proceedings of the Royal Society B.

Certains décrivent l'urine des grenouilles comme un type d'antigel, mais le coauteur de l'étude, le zoologue Jon Costanzo, rappelle que «leurs yeux sont blancs. Leur peau est congelée. Elles ressemblent à des petites roches. Elles sont gelées».

Si ces grenouilles étaient humaines, on dirait qu'elles sont mortes, a-t-il ajouté. Mais quand le temps se réchauffe, elles reprennent vie.

La grenouille de bois se retrouve partout en Amérique et même dans le cercle arctique. En Alaska, la température de certaines grenouilles chute à - 18 degrés Celsius.

D'autres animaux cessent d'uriner pendant leur hibernation, mais contrairement aux grenouilles, des mammifères comme les ours ne sont pas complètement gelés.

M. Costanzo et ses collègues ont étudié la flore intestinale des grenouilles. Ils ont trouvé en abondance chez les grenouilles congelées un type de bactéries qui adore le froid, mais qui est indétectable chez des grenouilles actives.