Shia LaBeouf divorce

Après la diffusion de photos compromettantes de l'acteur avec la chanteuse FKA Twigs, Shia LaBeouf et Mia Goth ont fait une demande de divorce.

L'information a été confirmée par l'agent de la star des films Fury et Man Down. LeBeouf et Goth n'auront été mariés que deux ans.

Au début de la semaine, le Daily Mail avait publié des photos de LaBeouf quittant le domicile londonien de FKA Twigs. Cette dernière est l'ex-fiancée de Robert Pattinson.