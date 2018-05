Blake Lively efface ses photos sur Instagram

Celle qui est suivie par plus de 20 millions de personnes a laissé quelques indices à ses fans pour les aiguiller vers la bonne réponse : en plus de lire un mystérieux « What happened to Emily ?... » dans son profil, on peut constater qu'elle ne suit plus que 24 personnes, toutes nommées Emily Nelson... et qu'elle a du même coup cessé d'être abonnée au compte de son mari, Ryan Reynolds.

Rupture en vue ?

Mais non, il ne s'agit que d'un coup publicitaire de la starlette pour son prochain film à venir à l'automne, A Simple Favor, un thriller où elle incarne un personnage du nom de... Emily Nelson.