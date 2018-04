K.J. Apa fait un Christopher Plummer de lui-même

C'est que Lawley, un youtubeur populaire, a été viré de la production pour avoir tenu des propos racistes dans une vidéo qui avait refait surface, alors que le film The Hate U Give, inspiré du roman d'Angie Thomas, aborde justement le sujet du mouvement Black Lives Matter.

Le tournage étant presque bouclé, K.J. Apa passera une semaine à jouer toutes les scènes dans lesquelles apparaissait Kian Lawley.

On verra s'il aura la même fortune que Christopher Plummer, dont le contrat de dernière minute pour remplacer Kevin Spacey dans le film All the Money in the World de Ridley Scott l'avait mené aux Oscars.