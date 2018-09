La chute de l'empire américain acheté en France

La chute de l'empire américain, le plus récent film de Denys Arcand, a été acheté par la maison française Jour2Fête pour distribution dans l'Hexagone, a appris La Presse.

«L'entente a été concrétisée et signée mercredi. Nos partenaires ont adoré le film. Jour2Fête est un excellent distributeur qui prend bien soin de ses films», s'est réjoui Anick Poirier, vice-présidente principale pour les ventes internationales chez Séville International.

Mme Poirier ajoute que le producteur français Dominique Besnehard, qui connaît bien le cinéma québécois, a été «un élément clé» dans la conclusion de l'entente.

Joint au TIFF à Toronto, Dominique Besnehard souligné que Denise Robert se rendra en France dès le mois d'octobre afin de préparer la sortie en 2019. On ne connaît pas encore les détails, tels les villes concernées, le nombre d'écrans, etc. Mais M. Besnehard s'attend à une importante sortie et à ce que M. Arcand se rende en France pour accompagner son film.

L'oeuvre sera aussi vue aux États-Unis, en Allemagne, en Italie, en Russie, en Australie, en Chine, au Japon, en Amérique latine et dans plusieurs autres pays. «Certains territoires asiatiques, la Scandinavie et le Royaume-Uni sont encore des territoires à prendre», indique Anick Poirier. Sorti le 28 juin dernier au Québec, La chute de l'empire américain a à ce jour fait des recettes de plus de 2,6 millions au box-office.