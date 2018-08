Casey Affleck fait son mea culpa

Dans une entrevue à l'Associated Press, il a admis sa part de responsabilité dans l'ambiance qui a miné la production de son film I'm Still Here.

« J'ai contribué à créer un environnement peu professionnel et j'ai toléré ce type de comportement de la part d'autres personnes. Je n'aurais pas dû et je regrette beaucoup », admet-il.

Casey Affleck a décidé d'annuler sa présence aux Oscars cette année dans la foulée du mouvement #MeToo. L'an dernier, il avait renoncé à remettre l'Oscar de la meilleure actrice.

« Dans ce métier, les femmes ont été sous-représentées et sous-payées, et chosifiées, et méprisées, et humiliées, et rabaissées de mille façons », déplore-t-il.

Casey Aflleck a remporté le prix du meilleur acteur pour le film Manchester by the Sea en 2017.