Ving Rhames arrêté par la police dans sa propre demeure

Comme l'a raconté l'acteur à l'émission Clay Cane Show, il venait de rentrer chez lui à Santa Monica et regardait ESPN quand on a frappé à sa porte. Il s'est alors levé pour l'ouvrir, et a aperçu une arme pointée en sa direction, a-t-il expliqué.

Après qu'on lui aurait ordonné de quitter sa résidence, l'un des agents de police aurait dit à l'acteur qu'« une femme a appelé le 911 [et] a dit qu'un grand homme noir entrait par effraction dans la maison ».

Le lieutenant-colonel du département de police de Santa Monica Saul Rodriguez a confirmé l'incident dimanche dans une entrevue avec le Washington Post, affirmant néanmoins qu'il était survenu le 29 juillet 2016. Ving Rhames a plutôt déclaré qu'il a eu lieu cette année.

- Washington Post