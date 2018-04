Fox lève le voile sur son biopic dédié à Freddie Mercury

Le studio Twentieth Century Fox a levé le voile sur son film biographique dédié à la légende du rock Freddie Mercury et sur un film de Robert Rodriguez produit par James Cameron, au dernier jour de la convention CinemaCon à Las Vegas.

C'est la star de la série sur un pirate informatique Mr. Robot, Rami Malek, qui incarnera le charismatique compositeur et interprète mort du sida en 1991, à 45 ans, d'une infection liée à la maladie.

Bohemian Rhapsody, qui sort le 31 octobre en France et le 2 novembre en Amérique du Nord, explore l'identité complexe du leader de Queen, une bête de scène à la voix puissante.

Le musicien, hors des projecteurs, est dépeint comme essayant de trouver qui il est, en tant qu'immigré du Zanzibar en Grande-Bretagne, et aux origines perses, avec une pansexualité que lui-même ne parvenait à définir.

En proie à des influences néfastes, il quitte Queen mais se réunit avec ses partenaires Brian May, Roger Taylor et John Deacon pour le concert de charité Live Aid - le plus grand concert jamais organisé.

L'apparition du réalisateur vedette Robert Rodriguez (Desperado, Une nuit en enfer) a enthousiasmé le public du CinemaCon au dernier jour de cette conférence annuelle où les studios convergent à Las Vegas pour dévoiler aux exploitants de salles et à la presse leurs titres à venir.

Robert Rodriguez, un ami du cinéaste mythique James Cameron (Avatar, Titanic), était présent pour dévoiler son adaptation d'une bande-dessinée manga, Alita: Battle Angel.

Le film est coproduit par James Cameron, qui a écrit le scénario initial.

Rodriguez a confié à l'AFP qu'il avait voulu être fidèle à la vision initiale de Cameron, «en tant que fan de Jim, et ayant beaucoup étudié son travail».

Fox, en passe d'être racheté presque entièrement par son rival Disney si la transaction est approuvée par les autorités de la concurrence, a également présenté Deadpool 2, une suite de son carton sur un super-héros sarcastique et injurieux avec Ryan Reynolds et Josh Brolin, qui sortira le 18 mai.

Le studio a également projeté jeudi des extraits de The Predator, une adaptation moderne du film d'épouvante et science-fiction sur un extra-terrestre létal incarné par Arnold Schwarzenegger dans le film d'origine éponyme, sorti en 1987.

La nouvelle mouture sortira le 4 septembre, avec notamment à l'affiche Jacob Tremblay, Olivia Munn et Sterling K. Brown.

Le public de CinemaCon a fortement applaudi la présentation de The Hate U Give, avec la star de télé Issa Rae, Anthony Mackie et le rappeur Common, adapté d'un roman à succès d'Angie Thomas sur les nombreux cas médiatisés d'afro-américains sans armes tué par des policiers ces dernières années.