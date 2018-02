Les femmes du cinéma en France se mobilisent

Le mouvement #metoo continue d'inspirer des actions. Cette fois, ce sont les femmes du cinéma français qui s'engagent sous le mot-clic #maintenantonagit (un peu comme on l'a fait récemment au Québec avec #etmaintenant).

À l'approche de la soirée des Césars, cinéastes, comédiennes et productrices s'unissent avec la Fondation des femmes et le journal Libération pour soutenir les associations vouées à la défense des femmes, qui sont débordées par les demandes depuis l'affaire Weinstein et la prise de conscience générale.

Tonie Marshall, Anna Mouglalis, Julie Gayet, Mona Achache et Vanessa Paradis font notamment partie des signataires de cette déclaration, qui porteront le ruban blanc aux Césars.

Lisez l'appel de la Fondation des femmes: http://www.liberation.fr/france/2018/02/27/maintenant-on-agit-les-femmes-du-cinema-francais-s-engagent_1632572