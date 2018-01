 Harcèlement: Michael Douglas et James Franco rejettent des accusations 

De son côté, l'acteur James Franco est visé depuis dimanche par des accusations de comportements sexuels inappropriés avancées sur les réseaux sociaux, notamment par une actrice, Ally Sheedy.

Après avoir vu James Franco, 39 ans, remporter un prix du meilleur acteur dans son film The Disaster Artist lors des Golden Globes, Ally Sheedy, 55 ans, a écrit sur Twitter ne pas comprendre pourquoi l'acteur avait été invité à la cérémonie.

«James Franco vient de gagner. S'il vous plait ne me demandez pas pourquoi j'ai abandonné le secteur du cinéma/télévision», a-t-elle également écrit, dans des messages plus tard effacés.

«Je ne sais absolument pas ce que j'ai fait à Ally Sheedy» avec qui il a travaillé au théâtre, a réagi James Franco dans l'émission The Late Show with Stephen Colbert mardi. «J'ai le plus grand respect pour elle. Je ne sais absolument pas pourquoi elle était en colère, elle a effacé les tweets, je ne sais pas, je ne peux pas parler pour elle», a-t-il poursuivi.