Souvenirs de 2017: de héros à zéros

Harvey Weinstein

Le 4 octobre, le producteur Harvey Weinstein était encore considéré comme l'homme le plus puissant d'Hollywood, celui qui a porté à bout de bras le cinéma américain de qualité pendant plus de deux décennies. Le lendemain, un article du New York Times qui faisait état d'inconduite sexuelle auprès de plusieurs femmes a non seulement mis un terme sur-le-champ à la carrière du nabab, mais a aussi déclenché tout un mouvement de dénonciation et de mobilisation sur la planète entière, y compris au Québec, notamment grâce au mot-clic #MeToo (#MoiAussi). Exclu de sa propre entreprise, banni de l'Académie des Oscars et de toutes les associations professionnelles, Weinstein a été accusé par environ 60 autres femmes depuis la parution du premier article du New York Times. Sur le plan social et culturel, il y a dorénavant une ère pré-Weinstein et une ère post-Weinstein, douloureuse, certes, mais essentielle. Grâce à cette affaire, les questions d'inconduite sexuelle ne seront plus jamais traitées dans l'indifférence.