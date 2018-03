Les Oscars jouent la carte de l'autodérision

À trois mois de la 90 e soirée des Oscars, l'Académie des arts et des sciences du cinéma a annoncé hier que la cérémonie allait commencer 30 minutes plus tôt, soit à 20 h (heure de l'Est).

Elle a profité de l'occasion pour mettre en ligne une première bande-annonce, dans laquelle on se moque du fameux mélange d'enveloppes qui, plus tôt cette année, a semé l'émoi sur la planète, alors que La La Land a été annoncé meilleur film de l'année par erreur plutôt que Moonlight.

En montrant des films sortis en 2017, on promet plus de «frissons», plus de «sensations», de «grands moments» et de «meilleures surprises».

«Mais qu'as-tu fait, Warren?», demande Jimmy Kimmel lors du rappel du fameux événement. Ce dernier sera de retour à l'animation de la soirée le 4 mars prochain.