Une scénariste accuse Richard Dreyfuss de l'avoir harcelée

Une scénariste ayant travaillé avec Richard Dreyfuss sur une comédie télévisée dans les années 80 affirme que l'acteur l'a harcelée sexuellement pendant des années et a exhibé ses organes génitaux devant elle dans une roulotte de studio.

Leanne Italie Associated Press NEW YORK

En entrevue avec le blogue Vulture, Jessica Teich a raconté que M. Dreyfuss l'avait inondée de commentaires et d'invitations obscènes après leur rencontre dans un théâtre pour lequel ils travaillaient tous les deux.

L'agent de Richard Dreyfuss, Barry McPherson, a nié les allégations selon lesquelles le comédien s'était dénudé devant Mme Teich, mais a reconnu dans un interview avec Vulture que les autres rencontres avec la dame avaient bel et bien eu lieu et que son client avait réalisé qu'il n'avait pas toujours agi de manière appropriée.

Ces révélations sont les plus récentes à survenir dans le cadre du scandale sur le harcèlement sexuel qui secoue actuellement Hollywood.

Jessica Teich a confié à Vulture qu'en 1987, alors qu'elle travaillait sur un projet de comédie pour le réseau ABC avec M. Dreyfuss, ce dernier l'avait convoquée dans la roulotte qu'il occupait sur le plateau de tournage de l'un de ses films et lui avait montré ses organes génitaux.

Richard Dreyfuss a indiqué qu'il croyait prendre part à un « rituel de séduction consensuel ». Il a admis à Vulture avoir flirté avec Mme Teich et a assuré qu'il avait été horrifié de découvrir que ce n'était pas consensuel.

La scénariste a dit avoir décidé de parler de son expérience malheureuse avec M. Dreyfuss après que ce dernier eut exprimé son soutien sur Twitter à son fils, Harry, qui a publiquement accusé Kevin Spacey de lui avoir touché l'entrejambe lorsqu'il avait 18 ans.