La suite de Sicario, plus sévère et plus grosse

« À la fin du tournage de Sicario, j'ai cru que le film serait OK, mais quand j'ai vu le produit final, j'ai pensé que c'était un maudit bon film. J'ai eu le même sentiment pour Soldado. Peut-être est-ce dû à l'écriture de Taylor Sheridan, dont les scénarios sont tellement bons que vous avez l'impression qu'on ne peut que les bousiller. Comparativement à Sicario, celui-là est plus sévère, par tous ces aspects. Et il est plus gros, bien plus gros. Il est aussi extrêmement émotif, très tendu, et aborde des thèmes similaires. »

Soldado prendra l'affiche le 29 juin 2018 en Amérique du Nord.