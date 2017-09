Mother!: l'un des films les plus détestés de l'histoire?

Les discussions vont bon train à propos de mother !, le plus récent film de Darren Aronofsky.

Le drame d'horreur, dont les vedettes sont Jennifer Lawrence et Javier Bardem, a généré de maigres recettes de 7,5 millions de dollars lors de son premier week-end d'exploitation, bien qu'il soit offert sur un circuit de 2000 écrans.

Pire encore : le film a récolté la cote « F » auprès du public, selon la firme CinemaScore, devenant ainsi le 12e film à recueillir ce score infâme.

Pourtant, mother ! possède aussi ses ardents défenseurs, et les films suscitant des avis aussi tranchés se font de plus en plus rares, surtout ceux que produisent les grands studios.

Au Hollywood Reporter, la présidente du secteur distribution de la société Paramount a fait valoir le caractère courageux d'un studio qui a accepté de prendre des risques.

« Tout le monde souhaite de l'originalité et nous célébrons tous Netflix quand il nous offre des histoires que personne d'autre ne veut raconter. Ceci est notre version. Nous ne voulons pas que tous nos films soient des valeurs sûres. Et si les gens n'aiment pas, c'est correct aussi. »