Clint Eastwood tourne un film sur l'attaque ratée d'un train

Associated Press ARRAS, France

Après avoir loué un train Thalys pour les cinq jours du tournage de The 15:17 to Paris, le cinéaste s'est déplacé à Arras, la ville où s'est arrêté le train après qu'Ayoub El Khazzani a été arrêté par des passagers, incluant les trois amis d'enfance originaires de la Californie. Les Américains ont reçu la Légion d'honneur, plus haute distinction française.

Le magazine Variety a rapporté que les trois amis tiendront leur propre rôle dans le film.

Le tournage de vendredi a nécessité la fermeture de deux rails à Arras.

L'avocat d'Ayoub El Khazzani a affirmé que le suspect de l'attaque, survenue en août 2015, avait reçu des ordres du chef de la cellule de Daech qui a orchestré l'attaque ayant fait 130 morts à Paris trois mois plus tard.