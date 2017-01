Sortie d'une biographie filmée du rappeur Tupac en juin

Agence France-Presse NEW YORK

All Eyez On Me, en référence à l'un des albums de Tupac, sortira le jour de ce qui aurait été le 46e anniversaire du rapeur, a précisé Summit Entertainment.

Le projet de film avait été annoncé il y a six ans, avec comme réalisateur à l'époque John Singleton, très lié à la culture hip-hop.

Mais le film a subi plusieurs changements et n'a pas pu être fini à temps pour le 20e anniversaire du meurtre du chanteur en 1996 à Las Vegas.

All Eyez on Me a finalement été réalisé par un vétéran de la vidéo musicale, Benny Boom.

Tupac sera joué par un acteur peu connu, Demetrius Shipp Jr., dont le père a été le producteur de Tupac et qui ressemble beaucoup physiquement au rappeur, maigre avec une fine moustache.

Shipp a expliqué l'an dernier au magazine de hip-hop XXL qu'il avait accepté ce rôle pour «pour que (les gens) comprennent bien Tupac et sa vie, et pourquoi ça s'est terminé comme ça».

Tupac, tué à l'âge de 25 ans, reste très influent dans le monde du hip-hop, de par ses paroles d'une émotion intense et son sens du théâtre.

All Eyez On Me sort deux ans après une autre biographie filmée d'autres rappeurs célèbres, le groupe gangsta N.W.A, issu d'une banlieue difficile de Los Angeles, N.W.A - Straight Outta Compton.