Woody Harrelson tournera un film diffusé en direct

L'acteur américain Woody Harrelson tentera une expérience inédite, alors qu'il tournera, tôt vendredi, un long métrage intitulé Lost in London LIVE , qui sera diffusé en direct dans plus de 550 cinémas aux États-Unis.

Associated Press Londres

Harrelson réalise le film et en a écrit le scénario en s'inspirant d'une véritable soirée horrible qu'il a vécue dans la capitale britannique.

En entrevue dans le quartier des théâtres de Londres, où des répétitions ont lieu le jour et la nuit, Woody Harrelson avoue qu'il aurait aimé avoir trois semaines supplémentaires pour préparer le tournage.

Avec Lost in London LIVE, l'acteur tente de combiner ses deux passions: le cinéma et le théâtre. Et bien que le public regardera le film de l'autre côté de l'Atlantique, Woody Harrelson est convaincu que la présentation en direct ajoutera un élément électrisant à l'expérience.

L'acteur partage la vedette du film avec le musicien Willie Nelson et l'acteur Owen Wilson, un bon ami qui l'a aussi aidé à raffiner le scénario.

Woody Harrelson se joindra ensuite à l'univers de Star Wars, alors qu'il tiendra un rôle dans un film dérivé racontant l'histoire du jeune Han Solo. Décrivant son personnage comme étant à la fois un criminel et un mentor, il se dit ravi de se joindre à «un univers extraordinaire».