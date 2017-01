Arrival en lice aux galas des scénaristes et des directeurs artistiques 

Arrival de Denis Villeneuve a été sélectionné au gala de la Guilde des scénaristes (WGA Awards) qui aura lieu le 19 février. L'oeuvre, scénarisée par Eric Heisserer d'après la nouvelle Story of Your Life de Ted Chiang, est inscrite dans la catégorie du meilleur scénario adapté. S'y retrouvent aussi les films Deadpool, Fences, Hidden Figures et Noctural Animals.

D'autre part, le directeur artistique Patrice Vermette, qui a travaillé avec Denis Villeneuve sur Arrival, est en nomination au gala de la Guilde des directeurs artistiques qui aura lieu le 11 février à Hollywood. Inscrit dans la catégorie «films fantastiques», il est en bonne compagnie avec ses collègues des longs métrages Rogue One: A Star Wars Story, Doctor Strange, Fantastic Beasts and Where to Find Them et Passengers.