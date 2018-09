TIFF: Kit Harington, surpris mais compréhensif

Rencontré hier lors d'une rencontre de presse organisée en marge de la présentation de The Death and Life of John F. Donovan, Kit Harington a été surpris le jour où il a appris que le personnage incarné par Jessica Chastain avait été supprimé, mais il comprenait la décision de Xavier Dolan.

«C'était surprenant parce que nous avons tourné beaucoup de scènes ensemble. Cela dit, j'ai compris la décision. Le film est devenu différent, et cette section ne cadrait plus dans le reste. En fait, on pourrait prendre des parties qui ont été tournées et en faire carrément un autre film. Xavier est un cinéaste exigeant et obsessif, et il a une vision unique. Laurence Anyways reste l'un de mes films favoris de tous les temps!»