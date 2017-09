La petite fille... pour cinéphiles avertis

Mais cette année, Simon Lavoie n'a pas eu droit aux égards de l'an passé. Son film n'a pas été présenté dans la salle à 992 places du Winter Garden, mais dans deux petites salles du TIFF Bell Lightbox, peut-être en réaction aux trop nombreux spectateurs qui avaient quitté la salle en pleine projection de son dernier film. Un peu comme si, cette année, le TIFF n'avait pas voulu jouer avec le feu...

Hier matin, la salle de 153 places était à moitié pleine (ou vide), mais il faut dire qu'il était tôt le matin - 10 h - au moment où le festival, entré dans sa septième journée, connaît un creux dans toutes ses salles.

Reste que ceux qui somnolaient hier matin ont été réveillés, et pas à peu près, par un film aussi radical, poétique et sans compromis que l'était le roman de Gaétan Soucy.

Aussi un film, il faut le dire, qui, grâce à la mise en scène inspirée de Lavoie, à la superbe direction photo de Nicolas Canniccioni et aux talents des trois principaux acteurs - Marine Johnson, Antoine L'Écuyer et Jean-François Casabonne -, est plus accessible et compréhensible que le roman.

En guise de présentation, Lavoie a qualifié son film de drame d'époque poétique pré-Révolution tranquille. C'était une description assez juste. Tout ce qui faisait problème à l'époque - la religion et la répression sexuelle et morale de la société québécoise - est évoqué avec force et poésie au milieu de cette maison dans le bois laissée à l'abandon par un veuf alcoolo et ses deux enfants, dont la fameuse petite fille à qui il interdit d'être une fille. Le film est en noir et blanc, et tant sa composition visuelle que son rythme rappellent les films de Bresson ou de Pasolini, deux grandes inspirations pour Lavoie.

Ceux qui ont lu et aimé le roman de Gaétan Soucy ne risquent pas d'être déçus. Quant au grand public, si ses membres ne sont pas des cinéphiles avertis, ils bouderont probablement la petite fille et ses allumettes. Dommage, car cinématographiquement, il s'agit du film le plus maîtrisé d'un cinéaste qui gagne à être fréquenté.

Quand Annette trompe Warren

Si on n'était pas assis dans une salle de cinéma, on jurerait qu'Annette Bening est tombée follement amoureuse de Jamie Bell, celui qui a autrefois incarné Billy Elliot au grand écran. Dans Film Stars Don't Die in Liverpool, présenté en grande première mardi, les deux ont l'air si épris l'un de l'autre, si crédibles et authentiques qu'on ne peut s'empêcher de croire à leur amour.