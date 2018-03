Premières rumeurs cannoises

The Death and Life of John F. Donovan, le premier film anglophone de Xavier Dolan, est pressenti dans presque tous les pronostics. Compétition officielle? Présentation spéciale? Film d'ouverture? Les paris sont ouverts.

Pour l'instant, la seule certitude réside dans l'embarras du choix qu'aura le délégué Thierry Frémaux pour composer sa sélection.

Sont prêts, notamment, des films signés de pointures comme Asghar Farhadi (Todos lo saben avec Penélope Cruz et Javier Bardem), Jacques Audiard (Les frères Sisters), Paolo Sorrentino (Loro, un film sur la vie de Silvio Berlusconi), László Nemes (Sunset, son deuxième long métrage après le percutant Le fils de Saul) et - qui sait? - peut-être même Lars Von Trier (The House that Jack Built), déclaré persona non grata sur la Croisette en 2011.

Du côté québécois, outre Dolan, il faudra suivre comment les sélectionneurs accueilleront La chute de l'empire américain, de Denys Arcand, ainsi que La disparition des lucioles, de Sébastien Pilote, deux cinéastes qui ont déjà une histoire à Cannes.

À suivre.