Le Festival du film de Londres s'ouvre à de nouveaux horizons

«Il semble que nos propres fondements doivent être remis en question aujourd'hui», a expliqué Amanda Nevill, directrice du British Film Institute (BFI), en présentant le programme du prochain festival lors d'une conférence de presse.

À une époque marquée par le Brexit, «tout le monde nous pousse à repenser notre propre réalité. On nous demande de repenser entièrement notre place dans le monde», a-t-elle ajouté, soulignant que les films programmés permettaient d'explorer de nouveaux horizons.

Du 4 au 15 octobre, pas moins de 242 films, courts métrages et documentaires originaires de 67 pays seront projetés dans la capitale britannique, dont 29 avant-premières mondiales.

Les projections exploreront des sujets très divers, de l'histoire d'amour de deux êtres confrontés à la maladie (Breathe d'Andy Serkis) à la bataille pour l'égalité des sexes dans le sport (Battle of the Sexes de Valerie Faris et Jonathan Dayton) en passant par la quête de justice (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri de Martin McDonagh), l'homosexualité (Call Me by your Name de Luca Guadagnino) ou encore le changement climatique et l'immigration (Downsizing d'Alexander Payne).

Plusieurs célébrités fouleront le tapis rouge, dont les acteurs américains Joaquin Phoenix et Emma Stone, et l'actrice britannique Emma Thompson.