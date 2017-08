Grands festivals internationaux de la rentrée: les frères ennemis

Même s'ils s'arrachent les mêmes productions attendues, les grands festivals internationaux de cinéma de la rentrée ont chacun leur spécificité. La Presse brosse aujourd'hui le portrait de la Mostra de Venise, ainsi que des trois festivals d'envergure qui s'enchaînent au cours du prochain mois en Amérique du Nord: Telluride, Toronto et New York.

Mostra de Venise

Année de fondation: 1932

Du 30 août au 9 septembrePosition stratégique

Au cours de la dernière décennie, le plus vieux festival international du cinéma du monde a repris beaucoup de vigueur, grâce notamment à la présence de productions américaines de prestige. Le premier grand festival compétitif de la rentrée sert en effet de rampe de lancement pour des longs métrages susceptibles de briller au cours de la prochaine saison des récompenses. L'an dernier, le film d'ouverture de la Mostra n'était nul autre que La La Land (Damien Chazelle), présenté au Lido en primeur mondiale. Arrival (Denis Villeneuve) et Hacksaw Ridge (Mel Gibson), deux longs métrages aussi cités aux Oscars dans la catégorie du meilleur film, ont aussi été montrés en primeur à Venise. Cette année, Downsizing, le nouveau film d'Alexander Payne (Sideways, Nebraska), ouvrira la 74e Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. Matt Damon et Kristen Wiig en sont les têtes d'affiche.

Un volet compétitif?

La compétition vénitienne est l'une des plus relevées du circuit. Cette année, 21 longs métrages se disputeront le très convoité Lion d'or, parmi lesquels, outre Downsizing, Mother! (Darren Aronofsky), The Shape of Water (Guillermo del Toro), Suburbicon (George Clooney), Mektoub My Love (Abdellatif Kechiche), La villa (Robert Guédiguian) et Human Flow (Ai Weiwei). Le jury, qui sera présidé cette année par Annette Bening, a souvent tendance à récompenser les oeuvres plus pointues (The Woman Who Left de Lav Diaz l'an dernier). Le dernier film québécois à avoir concouru pour le Lion d'or, Tom à la ferme (Xavier Dolan), avait été écarté du palmarès officiel, mais avait obtenu le prix de la critique internationale.

Les primeurs

À quelques exceptions près, la plupart des films sélectionnés à Venise sont présentés en primeur mondiale. À cet égard, la Mostra peut profiter de sa position avantageuse dans le calendrier. En plus de la section compétitive et hors concours, le festival compte une autre section officielle (Horizons est un peu l'équivalent d'Un certain regard à Cannes), à laquelle viennent se greffer aussi deux sections parallèles, Venice Days et La semaine internationale de la critique. C'est dans le cadre de Venice Days que Denis Villeneuve a lancé Incendies en 2010. Il en fut de même pour Jean-Marc Vallée, et deux fois plutôt qu'une (C.R.A.Z.Y. en 2005 et Café de Flore en 2011).

Les vedettes

La présence des têtes d'affiche des films sélectionnés à la Mostra est incontournable (et pratiquement requise comme à Cannes). Elles ne se font pas prier, remarquez. L'endroit est l'un des plus spectaculaires de la planète et les photos des stars arrivant au Lido dans des yachts de luxe font rapidement le tour du monde. Cette année, Julianne Moore, Jennifer Lawrence, Matt Damon, George Clooney, Javier Bardem et bien d'autres sont attendus. Rappelons que Kim Nguyen sera le seul représentant québécois à Venise cette année. Eye on Juliet, un film qu'il a tourné en anglais, met en vedette Lina El Arabi et Joe Cole.

L'histoire

Organisé sous le chapeau de la Biennale de Venise, le festival de cinéma a vu le jour en 1932. Deux ans plus tard, on y attribuait la Coupe Mussolini. Le Palais du cinéma, auguste édifice dans lequel ont lieu les projections les plus prestigieuses, a été érigé en 1937. Ce n'est toutefois qu'en 1948 que le Prix du Lion de San Marco a été attribué pour la première fois. Après les années tumultueuses de la décennie 70, pendant laquelle le volet compétitif a été supprimé, la Mostra a pu se repositionner au cours des années 80 et 90, même si le Festival de Cannes détient incontestablement le titre du festival le plus prestigieux du monde. Sous la gouverne d'Alberto Barbera depuis 2012, la Mostra de Venise peut assurément revendiquer son statut de membre du carré d'as des grands festivals (avec Cannes, Berlin et Toronto). En 2017, la Mostra propose sa 74e édition.