Denis Côté: l'envie de baisser la garde

L'art du casting

«Il paraît que je fais une chose que personne d'autre ne fait: trouver mes acteurs moi-même, tout comme les [lieux de tournage]. Je ne peux concevoir qu'on puisse faire autrement. Je suis chez moi, je regarde les acteurs travailler dans différentes séries à la télé et je prends des notes, au cas où certains d'entre eux pourraient correspondre à un personnage que j'ai en tête. Je prends beaucoup de plaisir à faire ça. Ce n'est pas à un acteur professionnel de se vendre à moi, mais à moi de le choisir et de le diriger. Voir passer des gens dans un bureau pour une audition avec des numéros comme des morceaux de viande, ça ne m'a jamais plu. Et puis, quand tu les choisis sans leur faire passer un essai, les acteurs sont heureux et ils se donnent à fond.»

La direction d'acteur

«Quand je rencontre un acteur, je lui explique tout mon film, et aussi le chemin par lequel je suis passé pour en arriver là, raconte le cinéaste. Je suis pratiquement le seul à parler. À la fin, je lui demande si ça l'intéresse. Pour Répertoire des villes disparues, on a fait deux lectures avant le tournage, et c'est tout. Je déteste les répétitions. Je préfère voir les acteurs dans leur costume, jouer le jour même du tournage. Je veux être surpris, quitte à ce que ça sorte tout croche et que je m'en veuille ensuite. J'aime ce sentiment de travailler sans filet. Le revers, c'est que les acteurs ne savent pas toujours s'ils font la bonne chose. Je ne suis pas beaucoup dans la distribution d'amour et la petite tape dans le dos non plus, mais ils sont prévenus. Je me dis que ce sont des professionnels et que nous travaillons tous dans un but commun. Ils savent qu'ils n'auront pas affaire à un réalisateur chaleureux, mais ils savent aussi que je ne vais jamais les heurter ni faire de crise.»

Une attitude plus désinvolte?

«À cause de mon état de santé [le réalisateur souffre d'une maladie dégénérative du rein], je ne peux pas me projeter dans des projets de fous que j'aimerais faire dans le futur. Mon niveau de rêve est à la mesure de mes capacités. Je ne me mets plus aucune pression sur les épaules en termes d'accueil critique, de rendement au box-office ou de sélections dans des festivals. J'ai le privilège d'avoir 10 films derrière moi. J'aimerais pouvoir enchaîner des films comme Hong Sang-soo, qui tourne de façon légère. Chez nous, la machine est professionnelle, lourde, et il faut demander des permissions partout. Je ne suis pas devenu amer ni cynique à propos du fait que mes films obtiennent plus de succès à l'étranger que chez moi, mais il me faut ne plus vouloir régler ce problème pour être en paix avec mon travail et moi-même. Si ce film devient le plus radical de ma filmographie, eh bien, ce sera ça.»

Un enfant des festivals. Pour toujours.

Révélé par le Festival de Locarno, Denis Côté est l'un des cinéastes québécois les plus prisés sur le circuit des festivals internationaux. «Je suis en paix avec ça et je suis bien là-dedans. Je n'ai pas honte de rien. Mon âge, ma santé, ce que j'ai accompli, tout fait du sens. Je ne suis pas non plus hanté par l'idée de faire mon "gros" film un jour. Au Québec, on s'attend à ce que ça monte tout le temps et on sent une pression sociale de réussite. Mais moi, je peux très bien faire un film à petit budget après en avoir fait un avec de plus grands moyens.»