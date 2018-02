Sophie Lorain: le droit au plaisir

«En faisant des visionnements tests, on s'est aperçus que le film choquait beaucoup les pères de plus de 40 ans qui ont des filles de cet âge, fait remarquer la cinéaste. Je n'ai pas du tout tenu compte de leur avis, mais il est certain que des gens autour de moi ont commencé à freaker un peu quand ils s'en sont rendu compte. Si une scène choque les parents à cause de ce qu'elle révèle, ça fait mon affaire, parce que ça m'indique que les ados risquent alors de s'y retrouver. On n'est pas dans Aurélie Laflamme, pas dans À vos marques... party! non plus, même pas dans 1:54. On est dans autre chose.»

«Je n'ai pas fait un film familial. Cela dit, je crois qu'on peut viser un public un peu plus large. Le questionnement qu'on a à cet âge est de même nature de génération en génération.»

La scénariste Catherine Léger n'a plus 17 ans. Sophie Lorain non plus. Cette vision de la vie adolescente ne risque-t-elle pas d'être pervertie par une perception d'adulte? Comment éviter ce piège?

«La seule façon, c'est d'être fidèle à soi-même, indique la réalisatrice. Je ne peux évidemment pas me glisser dans la peau d'une ado d'aujourd'hui et prétendre tout savoir d'elle. Mais contrairement à ce qui se fait bien souvent au cinéma et à la télé, j'ai choisi des acteurs qui, tous, ont l'âge de leur personnage, et non des plus vieux qui jouent des plus jeunes. Je ne voulais pas de personnages d'adultes dans le décor non plus parce que c'est leur univers, leur monde à eux, et nous, on n'a rien à faire là-dedans. Ce qui m'intéressait, c'est la vérité de ce qu'on est à cet âge.»

Un choix artistique audacieux

Sophie Lorain a aussi fait un choix artistique audacieux, réservé habituellement à des productions plutôt sombres de propos: l'utilisation du noir et blanc. Pour la réalisatrice, ce choix relevait de l'évidence, même s'il a eu l'effet d'une bombe auprès des institutions et des différents intervenants.

«Dès mes premières notes d'intention, le noir et blanc était un choix très clair, explique-t-elle. Je l'ai choisi parce que je voulais que la parole de Catherine Léger soit entendue. Grâce au noir et blanc, l'aspect visuel ne peut plus alors se perdre dans un million de choses et l'oreille du spectateur est davantage interpellée par les dialogues. D'autant que dans un magasin de jouets, les couleurs auraient été trop vives, trop orgiaques. Le noir et blanc ajoute aussi une note plus poétique. Et les jeunes regardent plein de clips en noir et blanc sur leur téléphone. Même McDo vient de lancer toute une campagne en noir et blanc. Quand j'ai vu ça, je me suis dit que mon choix n'était pas si fou!»

Cela dit, Sophie Lorain comprend tout à fait les craintes des institutions face à ce choix, et celles de tous les intervenants de la chaîne, à vrai dire. D'un point de vue de mise en marché, il est vrai que les productions en noir et blanc sont habituellement associées à des films d'art plus pointus, et que les succès à la The Artist se font plutôt rares.

«C'est difficile de garder le cap et de tenir son bout envers et contre tous. D'autant que tout le monde est conscient que les temps sont durs. On attendait sans doute un film plus traditionnel, mais pour moi, il était hors de question de faire ça. Dans les visionnements tests que nous avons faits, jamais la question du noir et blanc n'a été évoquée de façon négative.»

___________________________________________________________________________

Charlotte a du fun prendra l'affiche le 2 mars.