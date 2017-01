Jean-François Laguionie: souvenirs d'une vie

Cette histoire est un peu surréaliste, mais elle vous permet d'aborder des thèmes intimement liés à la vieillesse, aux souvenirs, à la vie qui passe...

J'écris beaucoup de choses sur la solitude, habituellement pour des raisons philosophico-politiques, je dirais. Comme pour placer l'individu face à la société. Cela apparaît un peu dans Louise en hiver, mais là n'est pas vraiment le thème du film. Mon approche, cette fois, est beaucoup plus intime. J'ai mis dans cette histoire mes propres souvenirs d'enfance et je les ai attribués à Louise.

Dans la version française de votre film, l'actrice Dominique Frot prête sa voix à Louise. Dans la version anglaise, France Castel reprend le rôle. Comment ces choix ont-ils été faits?

Je ne connaissais pas Dominique Frot, mais quand j'ai entendu sa voix, très particulière, j'ai eu un choc. Je me suis même aperçu que j'étais en train de faire une erreur. J'étais parti dans une direction différente, avec une femme très fragile, même dans le dessin. Or, ce personnage est très résistant. Louise est une bagarreuse. Elle prend cette aventure comme une espèce de pari. Dominique Frot a apporté cette dimension-là en donnant du poids au personnage. Pour la version anglaise, le producteur québécois m'a fait écouter plusieurs voix. Celle de France, que je ne connaissais pas non plus, était formidable, même si elle est un petit peu moins étrange que celle de Dominique. Mais je n'ai pas vu la version anglaise encore.

Votre cinéma d'animation vise un public plus adulte. Est-il plus difficile de s'imposer quand on ne s'adresse pas obligatoirement à un public familial?

À cause des films de Disney, le cinéma d'animation a pendant très longtemps été associé uniquement à du divertissement destiné aux enfants. Il a fallu y mettre beaucoup de temps, mais je crois que le public a évolué. Ce qu'on fait, moi comme d'autres, modestement, relève de l'art et a droit à sa place. Les oeuvres durent. On peut, par exemple, voir aujourd'hui Le roi et l'oiseau, réalisé par l'un de mes maîtres Paul Grimault, comme s'il venait d'être fait. Cette notion intemporelle est plutôt réconfortante.

______________________________________________________________________________

Louise en hiver prendra l'affiche le 3 février. Les frais de voyage ont été payés par Unifrance.