Pier-Luc Funk tourne avec Xavier Dolan

L'annonce devait être faite plus tard, mais Pier-Luc Funk a confirmé hier à la radio sa participation à Matthias et Maxime, le film que Xavier Dolan commence à tourner aujourd'hui même.

Dans le cadre de l'émission Nouvelle vague, diffusée sur ICI Radio-Canada Première, l'acteur a confirmé que le tournage du film dont il ferait partie commençait aujourd'hui.

Quand l'animateur, Stéphane Leclair, lui a demandé s'il s'agissait bien du film de Xavier Dolan, il a répondu : « Peut-être, ça se peut, il y a une légende qui court ! »

Matthias et Maxime relate une histoire d'amitié, construite autour d'un groupe de six hommes, dont le rapprochement plus intime entre deux d'entre eux sèmera un certain trouble au sein du clan. On sait que le cinéaste campera lui-même le rôle de Maxime. Qui sera Matthias ? Pier-LucFunk n'a pas donné de précision à cet égard.

Rappelons que Xavier Dolan présentera The Death and Life of John F. Donovan, son septième long métrage, en primeur mondiale au festival de Toronto le mois prochain.