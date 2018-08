Le doublage québécois retrouve sa voix

Le Québec a vu de plus en plus de ses contrats de doublage attribués à l'étranger et y a perdu des plumes. Quand Netflix a annoncé en 2014 que la série House of Cards, doublée durant deux saisons au Québec, ne serait dès lors doublée qu'en France, le milieu québécois a vécu une de ses pertes les plus importantes. L'UDA a constaté à l'époque une baisse de 34 % du nombre de contrats de doublage dans la province.

« J'ai toujours considéré le doublage comme faisant partie de mon métier, donc [durant la crise] j'ai eu peur. J'ai eu une grosse panique. Le drapeau rouge était levé, explique la comédienne Catherine Proulx-Lemay, qui prête notamment sa voix à Zoe Saldana, à Olivia Wilde, à Megan Fox et à Blake Lively. Je me suis dit qu'il fallait sauver notre industrie, parce qu'il n'y aurait plus de doublage québécois. »

Catherine Proulx-Lemay

La comédienne fait du doublage depuis plus de 15 ans. À l'époque où elle a commencé, le doublage « n'était pas très populaire », dit-elle. « Maintenant, c'est devenu une sorte d'incontournable, quand on est acteur, de faire de la surimpression vocale et du doublage. » Au moment de la crise du milieu des années 2010, Catherine Proulx-Lemay raconte avoir eu l'impression que si le doublage ne faisait soudainement plus partie de sa vie, elle retournerait à une précarité, « comme beaucoup de comédiens et comédiennes malheureusement ». Maintenant que le plus gros de la tourmente est passé, elle estime qu'il faut continuer de travailler pour promouvoir le doublage québécois, « faire valoir notre point, montrer qu'on a notre propre culture et que ça vaut la peine de faire du doublage ici ». « Je suis une éternelle optimiste, conclut-elle. Je pense qu'on est assez chanceux d'avoir un noyau solide de gens au Québec qui prennent le doublage à coeur et j'ai confiance en ces gens-là. »

Catherine Bonneau

Catherine Bonneau fait du doublage depuis 18 ans. Alors qu'elle souhaitait d'abord « élargir [ses] horizons » en se lançant dans le métier, c'est devenu son gagne-pain principal, raconte la comédienne, qui a doublé les voix d'Anna Kendrick, d'Amanda Seyfried, d'Hilary Duff et de Jessica Alba. « C'est un milieu que j'aime énormément, dit-elle. Il faut lire, respecter ce que l'acteur fait en dessous, mais aussi être créatif, parce que ça part de nous. J'aime le fait de devoir allier la technique au jeu. » Elle travaille maintenant depuis quelques années comme directrice de plateau en doublage, une compensation salariale qui fait qu'elle a personnellement moins ressenti les contrecoups de la dernière crise dans l'industrie. Mais « ça a été des années plus difficiles, il y a eu une baisse de travail et on l'a tous sentie ».

Thierry Dubé

Thierry Dubé dit avoir « toujours été fasciné par la voix et par le doublage ». Ce dernier est vite devenu sa principale activité économique à sa sortie du Conservatoire de Québec. Depuis les débuts des années 2000, il prête sa voix à Vin Diesel, Bobby Cannavale, Rhys Ifans et Peter Dinklage. Il est maintenant la nouvelle voix du personnage de Homer, dans Les Simpson. À la suite de la baisse des tarifs votée en 2015 pour tenter d'assurer la pérennité du doublage québécois, plusieurs changements se sont opérés dans le milieu. « Il y a des impératifs économiques, les conditions de travail ont été beaucoup affectées et sont plus difficiles », témoigne-t-il. Les artisans du doublage travaillent maintenant plus pour la même somme d'argent. « Sauf qu'on nous dit que tel ou tel film n'aurait pas été doublé ici si ce n'était pas de ces tarifs plus bas », ajoute-t-il. Pour lui, sauver le doublage québécois passera d'abord par une plus grande implication du gouvernement et une sensibilisation auprès du public pour qu'il réclame aux diffuseurs un doublage fait au Québec.