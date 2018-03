Charlotte a du fun au festival de Tribeca

Les dirigeants du festival viennent tout juste d'en faire l'annonce.

Écrit par Catherine Léger et mettant en vedette Marguerite Bouchard, Romane Denis et Rose Adam, cette comédie aborde le thème de la sexualité des adolescentes et les standards différents que la société attribue aux jeunes filles et aux jeunes garçons lorsqu'il est question de liberté sexuelle.

L'histoire de Charlotte et deux de ses amies, Mégane et Aube, se déroule dans un magasin Jouets Dépôt durant le temps des Fêtes. Employée à temps partiel, Charlotte, qui est en peine d'amour après avoir découvert l'homosexualité de son copain, s'en donne à coeur joie avec tous les employés masculins de l'entreprise. Une façon de se détacher de sa dépendance affective.

Le film est présentement à l'affiche au Québec.