DPJ de Guillaume Sylvestre: la machine humaine

Dans la tradition du cinéma-vérité, Guillaume Sylvestre s'est infiltré durant un an, caméra au poing, dans l'univers troublant de la Direction de la protection de la jeunesse. Avec DPJ, le réalisateur porte un regard choc, frontal, mais sans jugement sur une réalité terriblement complexe. Et qui se passe dans une maison près de chez vous.

Quand la DPJ rebondit dans l'actualité, c'est souvent pour critiquer sa lourdeur bureaucratique, dénoncer ses dérives et ses abus. Guillaume Sylvestre, lui, s'est intéressé à cette étourdissante «machine» sans jugement ni complaisance. Tel un observateur qui débarque en zone de guerre et qui se donne la mission de rapporter des images qui parlent d'elles-mêmes.

Parfois, il est inutile de commenter la douleur, la vulnérabilité, la dépendance. Mieux vaut l'observer. Et essayer de comprendre. «Mon intérêt de faire un documentaire sur la DPJ, après que la direction a accepté de m'ouvrir les portes en me laissant carte blanche, était de démythifier cette "machine" tant redoutée par bien du monde, explique Sylvestre en entrevue avec La Presse. Car la DPJ a un impact irréversible sur la vie de dizaines de milliers d'enfants et de parents au Québec.»

D'ailleurs, quand il a «pitché» son documentaire aux financiers, on lui demandait de quel côté son histoire penchait: «Je n'aime pas donner de leçons ni m'en faire donner, explique le réalisateur. Les gens aiment bien les histoires de veuve et d'orphelin. Ils cherchent un bourreau et une victime. La réalité est plus complexe. Les travailleurs sociaux font face, chaque jour, à des dilemmes cornéliens.»

«Tous les intervenants que j'ai rencontrés s'interrogent, doutent et tentent de faire les meilleurs choix dans l'intérêt des enfants. Ce n'est ni noir ni blanc.»

Guillaume Sylvestre a suivi durant une année complète des intervenants, des éducateurs et des travailleurs sociaux dans les bureaux de la DPJ, dans des centres jeunesse et des foyers des familles signalées. Il arrivait seul sur le terrain avec sa caméra, sans perchiste ni assistant, en se faisant discret pour mieux se faire oublier.