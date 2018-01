La touche canadienne des Oscars

D'abord par la présence du cinéaste Denis Villeneuve, dont le film Blade Runner 2049 est nommé dans cinq catégories. Mais aussi par le fait que le long métrage le plus sélectionné, The Shape of Water de Guillermo del Toro, a été tourné à Toronto.

«Oui, c'est vrai que tourner au Canada procure des avantages fiscaux. Mais si les techniciens n'étaient pas bons, les réalisateurs ne reviendraient pas. C'est loin d'être le cas! Nous avons des gens créatifs, des équipes qui travaillent bien», se réjouit Carolle Brabant, directrice générale de Téléfilm Canada, qui s'enthousiasme du succès du film de M. del Toro.

Elle note au passage que plusieurs lieux de Toronto sont reconnaissables dans le film. En effet, un article du magazine Toronto Life en fait une énumération: une aile du campus de l'Université de Toronto à Scarborough, l'intérieur de l'Elgin Theatre, etc.

Mais plusieurs autres lieux et édifices bien connus, la tour CN pour ne nommer que celle-là, ont été effacés grâce à la magie des effets spéciaux.

Parlant d'effets spéciaux, la maison montréalaise Rodéo FX peut plastronner. Ses employés ont travaillé sur des séquences de trois des cinq films sélectionnés pour les meilleurs effets spéciaux: Blade Runner 2049, Star Wars - The Last Jedi et Kong - Skull Island.

Coproduction entre le Canada, l'Irlande et le Luxembourg, The Breadwinner est par ailleurs en compétition parmi les longs métrages d'animation. Réalisé par l'Irlandaise Nora Twomey et basé sur le roman éponyme, le film raconte l'histoire d'une fillette afghane qui puise sa force dans l'amour familial.

Rappelons enfin que Christopher Plummer, déjà récompensé d'un Oscar (second rôle dans Beginners), fait partie des finalistes dans la catégorie du meilleur second rôle masculin pour son travail dans All The Money in the World de Ridley Scott. M. Plummer avait remplacé au pied levé Kevin Spacey, accusé d'agressions sexuelles, pour un nouveau tournage des scènes du film où ce dernier apparaissait.

La soirée des Oscars aura lieu le dimanche 4 mars.