Coco remporte 11 trophées à la soirée des prix Annie

Comme on s'y attendait, la fable sur le jour des Morts a été dominante tout au long de la soirée, samedi, à Los Angeles. En plus d'avoir reçu le prix du meilleur film d'animation, Coco a été récompensé pour sa réalisation (Lee Unkrich et Adrian Molina), son scénario, la voix d'Anthony Gonzalez, sa musique, ses effets spéciaux et l'animation de ses personnages.

Ces récompenses ne font que solidifier la position de favori de Coco en vue des Oscars.

La coproduction The Breadwinner (Parvana: une enfance en Afghanistan), réalisée par Nora Twomey avec Angelina Jolie à la production, a remporté le prix du meilleur film d'animation indépendant.

Nora Twomey, dont le film raconte l'histoire d'une jeune Afghane pendant le régime des talibans, est devenue la première femme à remporter seule le prix.