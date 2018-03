 Prix Écrans canadiens: Maudie meilleur film, Hochelaga se démarque 

Le gala soulignant l'excellence au cinéma et à la télévision comptait un grand nombre de nommés québécois.

La récolte québécoise, dimanche, s'est résumée principalement au film Hochelaga, terre des âmes de François Girard, qui a décroché quatre prix, dont meilleure direction artistique - François Séguin - et meilleure direction photo - Nicolas Bolduc. Le film a aussi obtenu les prix pour le son d'ensemble et les effets visuels.

Le film d'horreur Les Affamés, de Robin Aubert, qui était finaliste pour le meilleur film et la meilleure réalisation, a reçu le prix pour les meilleurs maquillages - Érik Gosselin et Marie-France Guy.

Ava, de la cinéaste montréalaise d'origine iranienne Sadaf Foroughi, a valu à Bahar Nouhian le prix pour un premier rôle de soutien. Le film avait précédemment obtenu le prix Écrans canadiens du meilleur premier long métrage.

Ava, une coproduction entre le Canada, l'Iran et le Qatar, raconte le récit d'une adolescente de 16 ans d'une classe sociale aisée, qui défie sa famille et les restrictions sociales à Téhéran.

Onze des 15 films qui avaient reçu le plus de mises en nomination sont du Québec.

Quatre longs métrages québécois étaient en lice pour le meilleur film, soit Ava, C'est le coeur qui meurt en dernier, La petite fille qui aimait trop les allumettes, et Les Affamés.

Le prix de la meilleure réalisation est allé à Aisling Walsh, pour Maudie, ayant été préférée à Ian Lagarde pour All You Can Eat Buddha, Alexis Durand-Brault pour C'est le coeur qui meurt en dernier, Robin Aubert pour Les Affamés et Sadaf Foroughi pour Ava.

Maudie a été salué pour le meilleur scénario original (Sherry White) et le meilleur acteur de soutien (Ethan Hawke).

Sally Hawkins, nommée aux plus récents Oscars pour son rôle dans The Shape of Water, a remporté le prix pour la meilleure interprétation féminine dans un premier rôle pour Maudie. Elle n'était pas présente à la cérémonie.

La catégorie comprenait notamment Denise Filiatrault, pour C'est le coeur qui meurt en dernier, et la jeune Marine Johnson, pour La petite fille qui aimait trop les allumettes.

La ministre du Patrimoine canadien, Mélanie Joly, était sur scène pour l'annonce de la lauréate. Soulignant les personnages féminins forts, Mme Joly a évoqué le mouvement #MoiAussi , disant en français être «solidaire avec toutes les femmes du milieu».