Encore une année de superhéros

C'est un oiseau? C'est un avion? C'est Superman. Ou un de ses semblables. Pour le bonheur des uns et le malheur des autres, la mode des superhéros se poursuit cette année. Jouant des coudes avec les retours de Star Wars, Transformers, Alien et autres Power Rangers, voici sept films inspirés de comic books que l'on attend. Ou pas.

The Lego Batman Movie

Sortie: 10 février

Réalisateur: Chris McKay

Avec les voix de Will Arnett, Michael Cera, Ralph Fiennes

Studio: Warner Bros.

Origine: DC Comics

D'accord, on triche un peu en guise d'apéritif, mais comment ne pas mentionner ce spin-off de The Lego Movie où Will Arnett prête sa voix à Batman? Autour de lui, Robin s'exprime comme Michael Cera et Alfred, comme Ralph Fiennes. Entrée ici du Joker, qui possédera l'imprévisibilité de Zach Galifianakis. Ça promet. En plus, New York et Metropolis pourraient cette fois s'en tirer indemnes: c'est peut-être Legoland que l'on détruira!

---

Logan

Sortie: 3 mars

Réalisateur: James Mangold

Avec: Hugh Jackman, Patrick Stewart, Boyd Holbrook

Studio: Fox

Origine: Marvel

S'il y a un film qui vient avec des attentes, c'est celui-là. Non seulement parce que Hugh Jackman y incarnera Logan/Wolverine pour la dernière fois, mais aussi parce qu'il est propulsé par une bande-annonce exceptionnelle - ne serait-ce que pour Hurtinterprété par Johnny Cash qui accompagne des images dures et désespérées où l'on voit un Logan en possible fin de vie, évoluant dans des paysages post-apocalyptiques où les mutants sont rares. Ouf.

---

Guardians of the Galaxy Vol. 2

Sortie: 5 mai

Réalisateur: James Gunn

Avec: Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista

Studio: Marvel Studios

Origine: Marvel

Difficile d'imaginer qu'ils nous surprennent autant que lors de leur assaut initial du grand écran, mais bon, devant et derrière la caméra, la même équipe est de retour, ce qui est rassurant. Ce qui est sûr aussi : on en saura plus sur le père de Star-Lord, qui sera incarné par Kurt Russell; et on sortira de la projection avec, en tête, des chansons du Awesome Mix Vol. 2. Et puis, on sera tous (un peu) Baby Groot...

---

Wonder Woman

Sortie: 2 juin

Réalisateur: Patty Jenkins

Avec: Gal Gadot, Chris Pine, Robin Wright

Studio: Warner Bros.

Origine: DC Comics

Un film de premières, grandes on l'espère... la franchise que Warner bâtit sur les personnages des DC Comics comptant plus de bas que de hauts. Bref, premier «film de superhéroïne» et premier film du genre à être réalisé par une femme. On a eu un aperçu, dans Batman v Superman, de ce que Gal Gadot peut faire du personnage, et c'est convaincant. Souhaitons que la réalisatrice de Monster soit aussi à l'aise dans cette histoire racontant les origines de la mythique Amazone.

---

Spider-Man: Homecoming

Sortie: 7 juillet

Réalisateur: Jon Watts

Avec: Tom Holland, Marisa Tomei, Zendaya

Studios: Marvel Studios et Sony

Origine: Marvel

Jamais deux sans trois. Le proverbe s'applique parfaitement au destin cinématographique de Peter Parker/Spider-Man: après Sam Raimi et Tobey Maguire, puis Mark Webb et Andrew Garfield, c'est à Jon Watts et Tom Holland de nous présenter leur vision de l'homme-araignée. L'aspect prometteur de cette histoire des origines (oui, encore !): Sony, qui a produit les précédentes, a finalement accepté de s'associer à Disney/Marvel - dont on connaît le savoir-faire. À suivre, donc... mais pour combien de temps?

---

Thor: Ragnarok

Sortie: 3 novembre

Réalisateur: Taika Waititi

Avec: Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Mark Ruffalo

Studio: Marvel Studios

Origine: Marvel

Pente abrupte à remonter pour le dieu du tonnerre, Thor: The Dark World étant considéré comme l'un des plus faibles maillons de la franchise Marvel. Le titre fait référence à un événement catastrophique (espérons que ce ne soit pas prémonitoire du destin du film) qui, selon la mythologie nordique, aurait entraîné la destruction d'Asgard. La rumeur veut que ce soit «le plus gros» film mettant en vedette le fils d'Odin. On souhaite surtout que ce soit «le plus bon».

---

Justice League

Sortie: 17 novembre

Réalisateur: Zack Snyder

Avec: Henry Cavill, Gal Gadot, Ezra Miller, Jason Momoa

Studio: Warner Bros.

Origine: DC Comics

Zack Snyder répétera-t-il avec Justice League le miracle qu'a fait Joss Whedon avec The Avengers? Il y a des doutes, et ils sont justifiés. Deux mots pour résumer ce pénible parcours (qui n'est pas sans qualité). «Save Martha». Ceux qui ont vu Batman v Superman comprendront. Du côté des plus, Ezra Miller, qui ne sait pas être mauvais et devrait être excellent en The Flash. Du côté des moins, Jason Momoa, qui ne sait pas être bon et devrait être bof en Aquaman.