 Brad Pitt dit avoir donné des millions à Angelina Jolie depuis deux ans 

Brad Pitt affirme qu'il a donné plus d'un million de dollars à sa femme Angelina Jolie et lui a prêté 8 millions $ supplémentaires depuis leur séparation il y a deux ans.

Selon un document judiciaire déposé mercredi devant la Cour supérieure de Los Angeles, les avocats de Brad Pitt «contestent catégoriquement l'affirmation selon laquelle il n'a pas payé de pension alimentaire significative» pour leurs enfants. Le document ajoute qu'il a prêté 8 millions $ à Angelina Jolie pour lui permettre d'acheter la maison dans laquelle elle vit actuellement et qu'il a payé plus de 1,3 million $ de factures pour sa femme et leurs six enfants.

Les avocats d'Angelina Jolie ont déclaré mardi dans leur propre dossier que Brad Pitt n'avait pas respecté leurs arrangements financiers informels et qu'elle demanderait une ordonnance judiciaire pour obtenir des paiements rétroactifs.

Les avocats de Brad Pitt affirment dans les documents judiciaires que les avocats d'Angelina Jolie n'ont pas mentionné qu'elle avait des problèmes avec les montants qu'il lui avait donnés pour les enfants. On ignore quelles sont les dispositions en matière de pension alimentaire que le couple a mises en place pendant le processus de divorce.

Il s'agit de rares documents publics non scellés dans cette affaire, qui donnent un aperçu du lent processus de divorce entre l'acteur Brad Pitt, âgé de 54 ans, et l'actrice et réalisatrice Angelina Jolie, âgée de 43 ans.

Les avocats de Brad Pitt ont soutenu que la récente demande d'ordonnance judiciaire d'Angelina Jolie était absolument inutile et constituait «un effort à peine voilé pour manipuler la couverture médiatique» de leur séparation.

Accélérer le divorce

Le dossier d'Angelina Jolie indique également qu'elle souhaite que le mariage du couple soit dissous d'ici la fin de l'année en remettant la résolution de certains enjeux persistants à plus tard. Aucune des parties n'a précisé quels étaient ces enjeux persistants.

Les avocats de Brad Pitt ont répondu que l'acteur avait en fait suggéré d'accélérer le divorce de cette manière et qu'il l'avait déjà accepté.

Les avocats d'Angelina Jolie ont demandé une audience de gestion de cas, qui aurait lieu en privé devant un juge, pour discuter des questions de pension alimentaire et finaliser le divorce le plus rapidement possible. Le document déposé au nom de Brad Pitt a indiqué qu'une conférence de statut déjà programmée servirait le même objectif.

Les avocats d'Angelina Jolie n'ont pas immédiatement répondu à un courriel sollicitant un commentaire.

Les deux acteurs, qui formaient l'un des couples les plus en vue de Hollywood, étaient ensemble depuis 12 ans et mariés depuis deux ans lorsque Angelina Jolie a demandé le divorce, en 2016. C'est elle qui a la garde principale de leurs enfants.