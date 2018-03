Christina Aguilera méconnaissable dans le magazine Paper

Christina Aguilera nous a habitués aux changements de look radicaux. En s'affichant au naturel sur la couverture du magazine Paper, la chanteuse de 37 ans crée de nouveau la surprise.

«J'ai toujours aimé expérimenter, faire du théâtre, créer des histoires et jouer des personnages dans mes clips ou sur scène. Je suis une performeuse, c'est dans ma nature», affirme-t-elle dans l'entrevue qui accompagne la séance photo.

«C'est très libérateur de pouvoir revenir à l'essentiel et apprécier qui je suis et ma beauté brute», affirme la pop star.

«X-Tina» se réjouit que les jeunes vedettes ne suscitent plus autant de critiques lorsqu'elles décident de s'exposer, comme elle l'avait fait avec Stripped.

«Madonna a dû y faire face à son époque, et elle a ouvert la voie à ma génération. Et maintenant, une nouvelle génération s'affiche et j'aime ce que je vois. C'est si incroyable», indique la diva dont le dernier album, Lotus, remonte à 2012.

- d'après Paper