Donald Trump Jr. aurait eu une aventure avec Aubrey O'Day

C'est une aventure que Donald Trump fils aurait eue avec la chanteuse Aubrey O'Day qui serait à l'origine de la cause de divorce entre le fils de l'actuel président américain et sa femme Vanessa. C'est le magazine US Weekly qui a diffusé la nouvelle hier matin.

Dans l'après-midi, alors que l'histoire faisait le tour des médias américains, US Weekly en a rajouté, indiquant que les chansons Somebody That I Used to Know (de Gotye) et DJT chantées par Aubrey O'Day évoquaient Donald Trump Jr.

Ce dernier et Mme O'Day se seraient connus en 2011 sur le plateau de la téléréalité Celebrity Apprentice.

Ils auraient été amants de la fin de 2011 à mars 2012, alors que Vanessa Trump aurait découvert des courriels compromettants.