Mariage secret pour Amy Schumer

Le mariage s'est déroulé dans une chic villa de Malibu, révèle le magazine US Weekly, et comptait parmi les invités Jennifer Lawrence, Larry David, Jennifer Aniston, Judd Apatow, Jake Gyllenhaal et David Spade.

Amy Schumer avait annoncé officiellement sa relation il y a quelques jours seulement. Elle a néanmoins publié quelques photos de son mariage sur Instagram, tout en précisant qu'elle n'était pas enceinte.