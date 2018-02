Couples médiatiques: il était une fois Les Airoldi

Pendant quelques années, Jean Airoldi et Valérie Taillefer ont animé des émissions de rénovation qui nous permettaient de voir leur maison, leur chalet, leurs enfants... et leur quotidien. Retour sur ces années où le couple ouvrait bien grandes les portes de son intimité.

«Notre brand était un peu d'utiliser notre vie. C'est la façon dont nous avions décidé de procéder pour nous créer une carrière. Oui, nous montrions des photos du baptême de notre fille et de notre mariage. Nous nous exposions volontairement, et ça fonctionnait très, très bien. Ça donnait un peu de pouvoir au nom "Les Airoldi"», explique Valérie Taillefer.

Après avoir coanimé Hôtels tendance à Évasion, Jean Airoldi a proposé à Canal Vie le concept Les Airoldi habillent leur maison, où les amoureux refaisaient de A à Z la décoration de leur propre demeure. Ce fut l'émission la plus regardée de la saison hiver-printemps 2010.

Il y a ensuite eu les émissions Les Airoldi habillent leur cour, Les Airoldi retapent leur chalet et l'émission spéciale d'une heure Noël chez les Airoldi.

«Je crois que le succès était dû à notre complicité et à notre authenticité. On ne jouait pas un rôle et nous avions réellement cette complicité-là. C'était naturel», affirme Jean Airoldi, animateur et designer.

Céline Gosselin, productrice des deux dernières émissions des Airoldi, est persuadée que le public aime voir un couple à la télévision, entre autres parce qu'il le voit « sous son vrai jour ».

«Les artistes vivent tous la même chose que ma mère, mon père, ma soeur ou mon frère. Lorsque nous présentons des émissions comme celles-là, [le public] aime ça parce qu'il voit des côtés d'eux qu'il ne pourrait pas voir dans une entrevue de 10 minutes», affirme la productrice chez Zone 3.

Et puis la rupture...

Puisque l'émission était un franc succès, Canal Vie projetait de diffuser une nouvelle saison du couple-vedette: «Nous étions en pourparlers avec eux, nous réfléchissions à ce qui pourrait être fait», nous dit Mélanie Sylvestre, chef des communications et relations publiques chez Bell Media.

Le projet a avorté lorsque le couple a annoncé qu'il se séparait, à l'automne 2013. «Je suis content parce que nous n'avions pas de projet signé lorsque la rupture est arrivée», confie Jean Airoldi.

Avant la séparation de Jean Airoldi et de Valérie Taillefer, TVA leur avait signifié un intérêt pour créer une émission de télévision animée par eux. «Nous avions tenu une rencontre préliminaire avec le couple, mais aucun projet spécifique n'était en phase de développement», explique Véronique Mercier, aux communications de TVA.