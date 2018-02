Couples médiatiques: leur vision, leur couple

Maripier Morin et Brandon Prust

La série documentaire Hockey Wives, qui a duré trois saisons, a fait de Maripier Morin et de Brandon Prust un des couples chouchous des Canadiens. «Je ne dirais pas que c'est Maripier l'animatrice et Brandon le joueur de hockey qui font que nous sommes un "power couple". Je dirais que c'est parce que nous sommes vraiment accessibles», dit la nouvelle mariée. L'animatrice de Face au mur à TVA ne croit pas qu'il faut beaucoup d'argent pour devenir un «power couple» aux yeux du public. «On vend peut-être du rêve, mais nous ne sommes pas aux États-Unis et nous n'avons pas les salaires des Beckham. Mon chum et moi sommes très terre à terre et prudents avec notre argent. Quand je nous comparais aux autres couples de la Ligue nationale, je trouvais que nous étions le couple de petits pauvres. Lorsqu'il [Brandon Prust] jouait à Montréal, on habitait dans un condo que j'avais loué: 900 pi2 à 1500 $ par mois. Mon chum n'a jamais conduit de voiture de luxe. Je ne porte jamais de vêtements de designer, à part quand je me paye la traite pour un gala. Je crois surtout que les gens s'associent à notre réalité, parce que nous sommes transparents», dit celle qui a créé son propre site web en novembre dernier. Son mari accrochera bientôt ses patins et le couple n'exclut pas l'idée de faire une émission de télé sur ses passions communes.

Brigitte Coutu et Ricardo Larrivée

Avec sa femme Brigitte Coutu, Ricardo Larrivée a bâti une entreprise qui comptera bientôt 200 employés. Selon eux, une des clés de la réussite de leur couple d'affaires est le respect. Ils partagent également les mêmes valeurs, notamment à propos de l'importance de la famille. Ils espèrent d'ailleurs qu'à leur retraite, ce sont leurs enfants qui prendront les rênes de Ricardo. Un autre aspect de leur succès est qu'ils ne marchent jamais dans les plates-bandes de l'autre, car leurs tâches de travail sont très bien définies: «On échangerait nos rôles et, je vous dis, l'entreprise n'aurait pas le succès qu'elle a», dit Brigitte Coutu, qui n'a jamais désiré être sous les projecteurs. «À la base, nous n'aimons pas faire les mêmes choses. Ce qui fait que nous ne sommes jamais en compétition; nous sommes toujours complémentaires», explique le chef, persuadé qu'il ne serait pas là où il est sans sa femme. Leur admiration mutuelle est palpable: «Au travail, c'est plus évident de voir dans quoi l'autre excelle, dit Ricardo. À la maison, on tient l'autre pour acquis, même si les soupers et les devoirs se font et que nous devrions avoir cette admiration pour les talents parentaux de l'autre. Alors que nous, au travail, ça nous saute au visage. Par exemple, Brigitte faisait un "pitch" la semaine dernière et je la trouvais tellement bonne.»