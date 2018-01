Réseaux sociaux: la route de la poussette Bugaboo

14 octobre 2017

Compte Instagram de Claudine Prévost

Claudine Prévost a ajouté dans sa publication le #ad, qui est un des mots-clics à utiliser pour signifier aux utilisateurs que l'on fait la promotion d'un produit. Les autres mots-clics régulièrement utilisés sont #sponsored, #promotion, #sp, #partner ou #partenaire.

La légende qui accompagne la photo: «Best accessoire mode: the poussette. @bugaboostrollers #BugabooFamily #BugabooAtelier #babylove #mural #streetart #pink #ad»

22 octobre 2017

Compte Instagram de Mahée Paiement

Lorsque la poussette apparaît pour la première fois parmi les publications de Mahée Paiement, il n'est pas du tout question de la poussette, que la femme d'affaires et actrice avait achetée avec son propre argent. Elle rend plutôt hommage à sa mère, qui célèbre son anniversaire.

La légende qui accompagne la photo: «Aujourd'hui c'est l'anniversaire de Lydia, ma Maman! Mieux connue sous le nom de Mamidouce. Magnifique journée pour une promenade et pour fêter la meilleure des mamans et des grand-mamans! Bonne Fête Maman!»

30 octobre 2017

Compte Instagram de Mahée Paiement

Quelques jours plus tard, Mahée Paiement publie une deuxième photo où la poussette est bien en évidence, mais elle n'en fait aucune mention. Par contre, quelques utilisateurs sont curieux et lui demandent quelle est la marque de cette dernière.

La légende qui accompagne la photo: «Travailler en couple, pas toujours facile... Concilier famille et travail non plus! Mais à la fin de la journée, je suis fière de nous!»

3 novembre 2017

Compte Instagram de Mahée Paiement

Dans cette publication, Mahée Paiement met l'accent sur la poussette, dont elle a reçu un modèle unique en échange d'une publication sur Instagram. D'où la mention claire de Bugaboo sur ce message.

La légende qui accompagne la photo: «Ça y'est! Je l'ai reçue, ma poussette de rêve pour mon petit Gabriel! Pour mes 2 autres enfants, j'ai toujours utilisé les poussettes Bugaboo. Mais là, j'ai un carrosse tout neuf juste pour mon petit prince! Vous êtes nombreuses à me parler de ma nouvelle poussette! C'est un modèle unique; Atelier de Bugaboo, en édition limitée qui combine; lignes épurées, silhouette distinguée et élégance! Cumulant plus de 20 ans de savoir-faire, l'équipe de designers de Bugaboo a pensé chaque détail de ces modèles avec soin pour en faire des poussettes de très grande classe. Le raffinement et le souci du détail sont quelque chose que j'apprécie énormément! Merci @bugaboostrollers #BugabooAtelier #BugabooFamily #Luckybaby»

7 novembre 2017

Compte Instagram de Claudine Prévost

Claudine Prévost met de nouveau le mot-clic #ad, qui indique qu'il s'agit d'une publicité.

La légende qui accompagne la photo: «"P" pour Passion Poussette. (Et pour Power of Love; ça fait 6 mois que j'ai ce sourire-là dans le visage!) @bugaboostrollers #bugabooAtelier #bugabooFamily #céline #mominlove #petitemain #ad»

12 novembre 2017

Compte Instagram de Mahée Paiement

Une photo de famille dans sa boutique Mahée du quartier DIX30.

La légende qui accompagne la photo: «Petit tour à la boutique @quartierdix30 en famille!»

28 novembre 2017

Compte Instagram de Claudine Prévost

Le conjoint de Claudine Prévost, Nicolas Tittley, aux commandes de la fameuse poussette.

La légende qui accompagne la photo: «These two! #lesmeilleurs #mominlove #parfaitepoussette #BugabooFamily @bugaboostrollers #BugabbooAtelier #love»

2 décembre 2017

Compte Instagram d'Ariane Moffatt

Le temps se refroidit... et Bugaboo pense à tout! Ariane Moffatt remercie l'entreprise pour les accessoires.

La légende qui accompagne la photo: «Ok @bugaboostrollers tu rigoles pas la la! Édition limitée de housses félines! Graaaawwww fait le petit George! Merci pour les goodies!»

14 décembre 2017

Compte Instagram de Claudine Prévost

La route de la poussette (pour l'année 2017, du moins) se termine dans l'ambiance des Fêtes!

La légende qui accompagne la photo: «Son premier Noël dans 10 jours #firstchristmas #jecapote #bugaboofamily #bugabooatelier #ad @bugaboostrollers»