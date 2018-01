Vedettes et réseaux sociaux: pourquoi ils en font... ou pas

Sur Instagram, il lui arrive de mettre des produits reçus en cadeau qu'elle apprécie. «Cela fait 16 ans que je guide le public à travers différentes émissions de service», nous a-t-elle écrit par courriel.

Beaucoup de gens lui demandent des suggestions de restaurants ou de produits de toutes sortes. «Je considère que j'ai une "responsabilité de service à la clientèle" auprès de ceux qui me suivent.»

«Je me questionne beaucoup avant de conseiller quelque chose, je ne prends pas ça à la légère. Les gens me font confiance et c'est très précieux.»

Marie Mai reçoit elle aussi des tonnes de produits en cadeau ainsi que des offres publicitaires. Elle en refuse plus de neuf sur dix, selon son attaché de presse, Junior Bombardier.

L'an dernier, elle a accepté notamment des offres publicitaires (ou de commandite) des couches Pampers, de la bière Peroni et d'un concessionnaire Mercedes.

Du donnant-donnant

Il arrive que des entreprises apprennent que tel artiste aime leur produit, et qu'un partenariat se conclue ensuite. Kanuk a offert des privilèges à Karine Vanasse quand la comédienne, enceinte, est allée visiter le magasin pour trouver une extension de manteau.

Lorsque l'entreprise Bugaboo s'est aperçue que Mahée Paiement était une fidèle de la marque, elle lui a demandé si elle souhaiterait recevoir le nouveau modèle contre une publication sur les réseaux sociaux.

«C'était un échange: une nouvelle poussette contre un post Instagram. Nous l'avons fait parce qu'on aime vraiment la marque», indique Jean-François Comeau, mari et associé de Mahée Paiement.

Dire non

À l'inverse, des artistes refusent d'être associés à une marque ou à un produit. Cela va de soi pour la vedette de Ruptures Mélissa Désormeaux-Poulin, qui préserve farouchement sa vie privée sur les réseaux sociaux.

«Mon métier est de jouer, pas de vendre des affaires. Je suis moins à l'aise là-dedans.»

Des offres? L'humoriste Jay Du Temple en reçoit «beaucoup, beaucoup, beaucoup»...

«Accepter un cachet pour une photo Instagram, ce n'est pas encore arrivé dans ma vie», lance-t-il.

L'animateur d'Occupation double Bali a récemment refusé une offre de 6000 $. «Je veux que les gens achètent mes billets de spectacles. C'est ce que j'ai à vendre. Les gens me suivent pour être divertis, pas pour savoir ce que je mange et ce que je porte. Mais je ne juge pas les gens qui le font.»

«Instagram est pour moi un outil de travail. Je ne veux pas que cela devienne un outil publicitaire.»

«Je ne te dis pas que cela ne va jamais arriver, nuance l'humoriste. Là, je me cherche une voiture... Mais je voudrais que ce soit à ma manière», explique-t-il.

«J'ai moi-même vu Instagram changer, comme consommateur. J'ai vu des pages de gens devenir [des pages] publicitaires.»