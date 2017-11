Bono joue au golf pour combattre le sida

Kristin M. Hall Associated Press Nashville

Le chanteur Bono affirme toutefois maintenant qu'ils sont prêts à briser cette promesse si cela permet à son organisation caritative (RED) de récolter des fonds pour combattre le sida.

«U2 a promis très tôt, en fait quand nous étions adolescents, quand nous avons formé le groupe, qu'il y a une chose que nous ne ferions jamais, et c'était une promesse sacrée, donc que nous ne jouerions jamais au golf, a-t-il récemment confié à l'Associated Press. On trouvait que ça (le golf) ne faisait pas rock n' roll.»

L'occasion d'aller jouer au minigolf avec un des groupes les plus populaires de la planète compte parmi les expériences uniques offertes sur le site Omaze.com/RED, dans le cadre d'un événement de financement en vue de la Journée mondiale du sida, le 1er décembre. Pour aussi peu que 10 $ US, vous courrez aussi la chance d'aller vous entraîner avec Charlize Theron, d'aller au cinéma avec Reese Witherspoon ou de visiter Séoul en compagnie de la vedette Taeyeon.

Bono s'associe également de nouveau cette année à l'animateur Jimmy Kimmel pour une émission spéciale (RED) qui sera diffusée à 23 h 35 le mardi 28 novembre, sur les ondes du réseau ABC. M. Kimmel et d'autres vedettes incarneront pour l'occasion des animateurs d'une chaîne d'achats à la maison qui présentent différents produits (RED), comme des vêtements, des appareils électroniques ou du maquillage. Ces produits sont aussi offerts sur Amazon.com/RED.

En plus de Bono, les participants de cette année incluent Kristen Bell, Sean «Diddy» Combs, Bryan Cranston, Ashton Kutcher, DJ Khaled et Rita Wilson. L'ancien président Barack Obama sera présent par vidéo.

«On va aussi faire une grande chanson de groupe, ce qui est un peu devenu notre tradition annuelle, a dit M. Kimmel. Nous allons rassembler tout le monde et les forcer à chanter, peu importe qu'ils sachent chanter ou non. Je fais partie de ceux qui ne savent pas.»

Formé par Bono et Bobby Shriver, (RED) a récolté quelque 500 millions $ US depuis 11 ans pour offrir des soins et des services dans huit pays de l'Afrique subsaharienne.

«Il y a maintenant plus de gens qui prennent des médicaments antirétroviraux qu'il y a de nouvelles infections, a expliqué Bono. Et tout juste comme ça se produit, dès maintenant, on pourrait arracher la défaite des mâchoires de la victoire. Les gouvernements du monde parlent de réduire les budgets.»

Le «Shopathon» de M. Kimmel a récolté 100 millions $ US pour (RED) depuis deux ans, et il dit beaucoup apprécier ce genre d'expérience.

«Une fois j'ai fait un sandwich au fromage grillé pour quelqu'un dans mon bureau et une fois j'ai transporté quelqu'un sur mon dos, a-t-il dit. J'essaie toujours de trouver des choses stupides, mais amusantes, et c'est toujours plaisant de rencontrer des gens au hasard, qui arrivent de qui sait où.»

En dépit du serment «anti-golf», Bono soupçonne qu'au moins un membre du groupe est secrètement heureux d'avoir la chance de pourchasser la petite balle blanche.

«(Le guitariste) Edge dit des choses comme, ''Il y a des gens très cool qui jouent au golf, Bono, comme Iggy Pop ou Willie Nelson ou Jack Nicholson'', a révélé Bono. Il y en a qui seraient très heureux que le groupe éclate en raison d'une grosse dispute au sujet du golf. On verra bien.»

«Je détesterais que le minigolf fasse éclater le groupe, a dit M. Kimmel. Ce serait une vraie tragédie.»