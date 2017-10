Dix ans de Kardashian

Il y a 10 ans, Keeping Up with the Kardashians a été diffusée pour la première fois sur la chaîne E!. La téléréalité, qui vient d'entamer sa 14e saison, a fait entrer dans nos vies sept femmes qui ont eu un impact considérable sur la mode, les réseaux sociaux et la télévision. Retour dans le temps.

2007

En février 2007, une vidéo érotique (sex tape) amateur datant de 2003, dans laquelle on voit Kim Kardashian et son ex-copain Ray J, fait surface sur l'internet. Celle-ci intente une poursuite contre Vivid Entertainment, qui distribue le film, mais les deux parties s'entendent finalement à l'amiable sur la somme de 5 millions. Toute cette histoire donne énormément de visibilité à Kim, qui n'était connue jusque-là que comme amie de Paris Hilton. Le producteur Ryan Seacrest propose à Kim et à sa famille d'être au coeur d'une téléréalité. Keeping Up with the Kardashians entre en ondes le 14 septembre 2007. Kim pose pour Playboy en décembre 2007.

2009

Kourtney and Khloé Take Miami, première série parallèle à Keeping Up with the Kardashians, voit le jour en août 2009. On y suit les soeurs Kourtney et Khloé qui viennent d'ouvrir une deuxième boutique D-A-S-H dans la métropole floridienne. Khloé épouse le joueur des Lakers de Los Angeles Lamar Odom en septembre, un mois seulement après le début de leurs fréquentations. Deux mois plus tard, Kourtney et Scott Disick accueillent leur premier fils, Mason Dash Disick.

2011

Après deux saisons de Kourtney and Khloé Take Miami, Kourtney déménage dans la Grosse Pomme avec sa soeur Kim, en janvier 2011, pour la série Kourtney and Kim Take New York. Khloé n'est pas en reste, puisque dès avril, elle partage la vedette de Khloé & Lamar avec son mari. Celui-ci est échangé aux Mavericks de Dallas en décembre, ce qui ébranle fortement le couple. Kim et Kris Humphries, qui est aussi un joueur de la NBA, se marient le 20 août lors d'une cérémonie très médiatisée. Elle demande le divorce 72 jours plus tard. Son deuxième après celui avec le réalisateur pop R & B Damon Thomas, en 2003.