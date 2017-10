Les Kardashian: les Médicis (ou presque) d'aujourd'hui

Ma première rencontre avec la famille Kardashian s'est faite de manière tout à fait fortuite, bien que quelque peu influencée par l'algorithme à l'efficacité souvent discutable d'iTunes. Assailli par une grippe préautomnale, j'ai décidé que c'était le bon moment pour moi de regarder Big Little Lies. J'ai clairement surévalué ma capacité à suivre l'intrigue de la série de Jean-Marc Vallée dans mon état. De manière quasi providentielle, Apple a décidé de mettre sur ma route Life of Kylie, la téléréalité qui sera ma porte d'entrée dans le fascinant monde de la famille Kardashian, dans lequel j'ai été aspiré.

Une chose en entraînant une autre, j'ai décidé de revenir à la source en regardant les premiers épisodes de Keeping up with the Kardashians pour mieux comprendre la vie de la jeune Kylie Jenner qui évolue sous le regard des caméras depuis son enfance et dont le quotidien s'avère très révélateur de notre génération: on y suit une jeune femme riche qui vit sous pression, réalise mille et une choses, mais en même temps... absolument rien ! En revenant ainsi 10 ans plus tôt, je pouvais aussi scruter à la loupe les signes avant-coureurs de la transformation de Bruce en Caitlyn Jenner.

Engrais ultime de l'ère du vide, je ne me résous quand même pas à considérer Keeping up with the Kardashians comme un simple freak show. Bien que les Kardashian ne soient pas à la veille de lancer Amnistie internationale 2, ils prennent position sur des problématiques importantes dans la société, comme la diversité corporelle et l'acceptation de soi.

J'exagère bien sûr un peu en les comparant aux Médicis, qui ont fait des choses beaucoup plus nobles pour leur époque, comme lancer la Renaissance, mettre au monde Donatello, Raphaël ou encore créer Florence.

Disons que c'est pas mal plus noble que de créer une gamme de maquillage ou un jeu pour téléphone mobile! Mais il est indéniable que les membres de la famille Kardashian ont exploité à fond les outils qui leur étaient offerts à notre époque, lancé des vagues et des modes. Je suis certain que l'histoire de Caitlyn Jenner a ouvert les yeux à beaucoup de gens. Elle était un symbole de virilité, admiré par tous en tant que champion olympique, et ça a sans doute mis au défi la perception de nombreux Américains enfermés dans leurs préjugés sur les transgenres. Je me permets naïvement de croire que ça a permis de faire évoluer la question.

Alors que nous vivions en plein culte de l'image, les Kardashian nourrissent la culture pop et la culture pop se nourrit d'eux. Et je suis persuadé qu'on les étudiera un jour comme de grandes dynasties.